«Вулверхэмптон» отстранил футболиста от тренировок с командой из-за одного инцидента

Главный тренер английского «Вулверхэмптона» Гари О'Нил заявил, что клуб отстранил защитника команды Хонни Отто от тренировок.

«Хонни не будет в команде. На прошлой неделе произошёл инцидент на тренировочной площадке, которым клуб занимается. Я бы предпочёл не вдаваться в подробности публично. На тренировочных площадках и в футбольных клубах часто что-то случается.

В данный момент его нет с нами, он не тренируется. Я вовлечён во всё происходящее, но люди, стоящие выше меня, также разбираются с ситуацией. Мы сообщим вам, когда он вернётся. На данный момент я больше ничего не могу сообщить», — приводит О'Нила Daily Mail.

Отто присоединился к английской команде зимой 2019 года, перейдя из «Атлетико» Мадрид. Испанец сыграл за «Вулверхэмптон» в общей сложности 134 матча, в которых забил шесть мячей и отдал пять голевых передач.