Наир Тикнизян рассказал, в каком европейском чемпионате хотел бы поиграть больше всего

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, что в будущем хотел бы поиграть в чемпионате Испании.

«СМИ писали, что есть интерес от итальянских клубов — как мне Серия А? Нормально, хороший уровень (смеётся).

Где хотел бы играть в будущем? Наверное, больше всего хотел бы поиграть в чемпионате Испании, если, дай бог, получится когда-нибудь. Буду работать, стараться, делать всё возможное. Испания — приоритет, а там посмотрим», — приводит слова Тикнизяна «РБ Спорт».

Напомним, в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Тикнизян провёл 15 матчей в составе московского «Локомотива», отметившись пятью голами и двумя результативными передачами. Также Наир сыграл в семи матчах Фонбет Кубка России, в которых забил два гола и отдал три голевые передачи.