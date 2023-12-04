Семшов: зачастую в России тренерскую работу выполняют руководители клубов. Это неправильно

Бывший главный тренер «Чайки» Игорь Семшов заявил, что сейчас в России тренерскую работу зачастую выполняют руководители клубов.

«Больших изменений во Второй лиге не увидел. Уровень застопорился. Надо приложить максимум усилий, чтобы показывать там настоящий футбол.

Есть ли в России тренерская школа? Зачастую в России тренерскую работу выполняют руководители клубов. Даже те, кто не работал в футболе, занимают должность в клубе и считают, что понимают футбол лучше. Надо вернуться к тому, чтобы в российском футболе были такие тренеры, как Романцев, Сёмин, Газзаев. Тогда они сами всё контролировали. Сейчас иногда тренерам говорят, какой должен быть состав, чуть ли не установки дают. Это неправильно. Есть тренер, ему должны доверять», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».