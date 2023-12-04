Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сельта — Кадис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семшов: зачастую в России тренерскую работу выполняют руководители клубов. Это неправильно

Семшов: зачастую в России тренерскую работу выполняют руководители клубов. Это неправильно
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер «Чайки» Игорь Семшов заявил, что сейчас в России тренерскую работу зачастую выполняют руководители клубов.

«Больших изменений во Второй лиге не увидел. Уровень застопорился. Надо приложить максимум усилий, чтобы показывать там настоящий футбол.

Есть ли в России тренерская школа? Зачастую в России тренерскую работу выполняют руководители клубов. Даже те, кто не работал в футболе, занимают должность в клубе и считают, что понимают футбол лучше. Надо вернуться к тому, чтобы в российском футболе были такие тренеры, как Романцев, Сёмин, Газзаев. Тогда они сами всё контролировали. Сейчас иногда тренерам говорят, какой должен быть состав, чуть ли не установки дают. Это неправильно. Есть тренер, ему должны доверять», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

Материалы по теме
Игорь Семшов рассказал, почему покинул «Чайку»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android