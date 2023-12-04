В «Локомотиве» отреагировали на слухи об интересе к Джикии из «Спартака»

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных отреагировал на слухи об интересе железнодорожников к защитнику «Спартака» Георгию Джикии.

«Никаких переговоров по Джикии «Локомотив» не ведёт. Контактов со «Спартаком» или представителем игрока по этой теме у нас не было», — приводит слова Нагорных журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее агент Вадим Шпинёв, который представляет интересы защитника «Спартака» Георгия Джикии, подтвердил интерес «Локомотива» к своему клиенту.

В нынешнем сезоне Джикия провёл только шесть матчей в рамках Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 6,5 млн. Георгий выступает за «Спартак» с января 2017 года, когда перешёл к красно-белым из «Амкара».