Тюкавин — пятый в списке самых молодых игроков в XXI веке, забивших 25 голов в РПЛ

Сегодня, 4 декабря, в заключительном матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 встречаются московское «Динамо» и казанский «Рубин». Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Цыганком (Владивосток) Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:30 по московскому времени. На момент написания новости «Динамо» ведёт со счётом 1:0, единственный гол забил Константин Тюкавин.

Для Тюкавина этот гол стал 25-м в РПЛ. В XXI веке лишь четыре других игрока достигали этой отметки в более молодом возрасте.

Жо — 20 лет и 6 месяцев (ЦСКА); Александр Кержаков — 20 лет и 7 месяцев («Зенит»); Фёдор Чалов — 21 год и 1 месяц (ЦСКА); Алан Дзагоев — 21 год и 4 месяца (ЦСКА); Константин Тюкавин — 21 год и 5 месяцев («Динамо»).

В нынешнем сезоне Тюкавин провёл за «Динамо» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом недавно был продлён и теперь действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 8 млн.