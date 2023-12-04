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АЕЛ — «Арис»: Кокорин забил первый гол в чемпионате

АЕЛ — «Арис»: Кокорин забил первый гол в чемпионате
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Сегодня, 4 декабря, в матче 13-го тура кипрского Первого дивизиона сезона-2023/2024 встречаются лимасольские АЕЛ и «Арис». Игра проходит на стадионе «АЕЛ Арена» в Лимасоле, Кипр. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 20:00 по московскому времени.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Ариса»

На 39-й минуте Александр Кокорин получил пас в штрафной и спокойно расстрелял голкипера соперника.

На 44-й минуте игрока АЕЛа Эзекил Хенти получил прямую красную карточку.

На 45+4-й минуте Михлали Маямбела удвоил преимущество гостей.

Напомним, российский нападающий Александр Кокорин появился на поле с первых минут.

Кипр - Первый дивизион . Первый дивизион. 13-й тур
04 декабря 2023, понедельник. 20:00 МСК
АЕЛ
Лимасол
2-й тайм
0 : 3
Арис
Лимасол
0:1 Кокорин – 39'     0:2 Маямбела – 45+4'     0:3 Кокорин – 66'    
Удаления: Хенти – 45' / нет

После 12 сыгранных матчей кипрского Первого дивизиона АЕЛ располагается на десятой позиции с 13 очками. «Арис» находится на третьем месте с 26 очками.

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