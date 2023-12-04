Фёдор Чалов: награда «Джентльмен года» — большая честь

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов высказался о том, что он стал победителем премии «Джентльмен года — 2023».

«Хочу поблагодарить тех, кто голосовал за меня. Эта награда — большая честь и оценка человеческих качеств. Постараюсь их оправдать», — передаёт слова Чалова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, ранее, нападающий ПФК ЦСКА и сборной России Фёдор Чалов стал победителем премии «Джентльмен года — 2023». Футболист победил в голосовании болельщиков, а потом его кандидатуру поддержали 14 из 16 экспертов премии. В 2023 году нападающий вместе с ЦСКА стал обладателем Кубка России и выиграл серебряные медали РПЛ.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Чалов провёл 17 матчей в составе ЦСКА, в которых отметился восемью голами и тремя результативными передачами.