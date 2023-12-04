Игрок «Реала» Мадрид Беллингем: я разочаровываю Анчелотти в одном аспекте

Полузащитник «Реал» Мадрид Джуд Беллингем заявил, что разочаровывает главного тренера команды Карло Анчелотти в одном аспекте.

«Почему я забиваю так много? Я прилагаю все усилия, чтобы совершенствоваться в работе, но тут есть и заслуга мистера Анчелотти, который нашёл для меня подходящую позицию и дал мне больше свободы на поле. Так что теперь я летаю.

Анчелотти хвалил меня? Верно, но я знаю, что разочаровываю его в одном аспекте…

Чем именно разочаровываю? Просто я ещё не говорю по-испански. Прошу прощения, но я сталкиваюсь с неожиданными препятствиями в изучении этого языка. Признаюсь, мне трудно. В любом случае я обещаю максимальную приверженность делу, гарантирую это.

Дать обещание на будущее? Я человек, который амбициозен и любит соревноваться. Итак, теперь, когда у меня в руках престижный приз Golden Boy, я хочу быстро двигаться дальше. Надеюсь, что эта награда станет стартовой площадкой для завоевания многих других трофеев», — приводит слова Беллингема Tuttosport.

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