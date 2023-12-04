Российская Премьер-Лига: результаты матчей 17-го тура и турнирная таблица

Сегодня, 4 декабря, матчем «Динамо» — «Рубин» (1:0) завершился 17-й тур Российской Премьер-Лиги.

Все результаты матчей 17-го тура РПЛ:

«Факел» — «Балтика» — 0:0;

«Сочи» — «Крылья Советов» — 0:2;

«Пари Нижний Новгород» — «Урал» — 1:0;

ЦСКА — «Ростов» — 2:0;

«Краснодар» — «Оренбург» — 2:1;

«Локомотив» — «Зенит» — 3:1;

«Ахмат» — «Спартак» — 2:1;

«Динамо» — «Рубин» — 1:0.

По итогам 17 туров в чемпионате России вновь сменился лидер — теперь турнирную таблицу снова возглавляет «Краснодар», набравший 35 очков. На втором месте находится «Зенит» с 33 очками. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (31 очко). В зоне вылета находятся калининградская «Балтика» (13 очков) и располагающийся на последнем месте футбольный клуб «Сочи» (10 очков).