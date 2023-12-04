В «Динамо» прокомментировали победу над «Рубином»

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал победу бело-голубых в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (1:0).

«Думаю, у нас есть важные три точка. Не все победы бывают фееричными и красивыми. Особенно важны вот такие победы на характере, терпении. Мы очень довольны этой победой и движемся дальше. Ждём матча в Воронеже», — передает слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, сегодня, 4 декабря, в заключительном матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 встречались московское «Динамо» и казанский «Рубин». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. «Динамо» обыграло «Рубин» со счётом 1:0.

После результата этого матча «Динамо» набрало 31 очко в 17 матчах и поднялось на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, обойдя самарские «Крылья Советов». «Рубин» (25 очков) остался на восьмом месте.