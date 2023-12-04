Карпин: давайте всегда играть в снегопад. Разрушим стадионы и изуродуем все поля

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что в Москве можно было играть, но произошёл форс-мажор.

«Я бы акцентировал внимание на том, что в Москве можно играть и в декабре. В субботу, к примеру, мы тренировались в столице на стадионе «Октябрь» при минус 7 градусах и поле было в нормальном состоянии — мяч катился. Подозреваю, что и в понедельник тоже можно было сыграть при минус 6-7 градусах. Но произошёл форс-мажор в конкретный воскресный день с 11:00 до 19:00. Этот катаклизм мог бы случиться и в Ростове-на-Дону или в любом другом городе России. Или даже не в России, как он случился в Германии в эти выходные, когда в Мюнхене из-за снегопада отменили матч «Баварии» с «Унионом».

Спрашивается, кому нужен был такой футбол, когда на разминке игроки отпрыгивали от трактора? Не говоря уже о том, что во время матча по полю бегали люди с лопатами, когда мяч был в игре. Кому такая картинка была нужна? Мне, глядя на это, было очень стыдно. Зачем надо было играть в футбол, когда Даниил Уткин в перерыве в интервью говорил, что из-за летящего в глаза снега он ничего не видел? И не надо говорить про то, что раз в такую же погоду проводился матч в Калининграде, значит, ничего страшного в этом нет. Давайте тогда всегда играть в такую погоду. Разрушим стадионы и изуродуем все поля — можно же и так играть? В футбол можно и на песке играть, но это уже другой вид спорта», — приводит слова Карпина Sport24.