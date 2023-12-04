Гендиректор «Динамо»: Тюкавин отметил подписание контракта пятым голом подряд

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что игрок команды Константин Тюкавин отметил подписание контракта пятым голом подряд.

«Команда поднимается. Мы считаем, что заслуживаем то место, которое занимаем, но можно сделать больше.

Костю мы поздравили с пятым подряд матчем с голами. Можно сказать, что он отметил подписание», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, 21-летний россиянин отмечался голами в шести из семи последних матчей «Динамо» во всех турнирах: в 13-м туре РПЛ с «Уралом» (2:1), в 14-м с «Сочи» (3:3), в 15-м с «Оренбургом» (2:0) и в 16-м туре с ЦСКА (3:2). Кроме того, Тюкавин забил мяч в матче 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Пари НН» (2:1). До 13-го тура РПЛ нападающий поражал ворота соперника лишь 6 августа в матче 3-го тура РПЛ с «Зенитом» (3:2), где оформил дубль.