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В «Динамо» высказались о возможных переносах матчей РПЛ из-за холодов

В «Динамо» высказались о возможных переносах матчей РПЛ из-за холодов
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Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал информацию о возможных переносах матчей Российской Премьер-Лиги из-за холодов.

«По регламенту игры переносятся по температурному режиму. Сейчас прогноз не такой — чуть теплее -15 градусов. Поэтому мы настраиваемся и готовимся к матчу. Мы за то, чтобы соблюдался регламент. Сейчас возможности переносить тур нет.

Вчера два матча проходило практически в одно время. Погода была одинаковая, но при этом на одной игре было много снега, а на другой — нет. У нас поле было накрыто», — передает слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, ранее в связи с сильным снегопадом во время некоторых матчей 17-го тура Российской Премьер-Лиги возникла дискуссия о возможном переносе 18-го тура с декабря на весеннюю часть сезона-2023/2024. Однако президент РПЛ Александр Алаев развеял эти дискуссии заявлением, что следующий тур всё-таки будет проведён перед зимним перерывом.

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