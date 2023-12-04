В «Динамо» высказались о предстоящем матче с «Факелом»

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о предстоящем матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом». Напомним, игра пройдёт 10 декабря, начало игры — в 14:00 по московскому времени.

«Нам нужно сыграть последнюю игру. Для этого нужно будет проявить больше характера, чем наш соперник. Вот и всё», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, сегодня, 4 декабря, в заключительном матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 встречались московское «Динамо» и казанский «Рубин». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. «Динамо» обыграло «Рубин» со счётом 1:0.

После результата этого матча «Динамо» набрало 31 очко в 17 матчах и поднялось на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, обойдя самарские «Крылья Советов». «Рубин» (25 очков) остался на восьмом месте.