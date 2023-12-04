Член совдира «Динамо»: играть в такую погоду можно. Вопрос только, как

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин после матча 17-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (1:0) заявил, что играть в такую погоду можно.

«Конечно, играть в такую погоду можно. Можно играть в любую погоду. Вопрос только, как играть», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, ранее в связи с сильным снегопадом во время некоторых матчей 17-го тура Российской Премьер-Лиги возникла дискуссия о возможном переносе 18-го тура с декабря на весеннюю часть сезона-2023/2024. Однако президент РПЛ Александр Алаев развеял эти дискуссии заявлением, что следующий тур всё-таки будет проведён перед зимним перерывом.

После этого матча «Динамо» набрало 31 очко за 17 туров и поднялось на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, обойдя самарские «Крылья Советов». «Рубин» (25 очков) остался на восьмом месте.