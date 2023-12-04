«Торино»— «Аталанта»: Миранчук в стартовом составе на матч Серии А

Сегодня, 4 декабря, в матче 14-го тура итальянской Серии А сезона-2023/2024 встретятся туринский «Торино» и «Аталанта» из Бергамо. Игра пройдёт на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине, Италия. Главным арбитром матча будет Марко Пиччинини. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:45 по московскому времени.

Стартовые составы:

«Торино»: Милинкович-Савич, Буонджорно, Родригес, Белланова, Войвода, Тамез, Линетты, Влашич, Илич, Санабрия, Сапата.

«Аталанта»: Муссо, Скальвини, Джимсити, Хатебур, Руджери, Де Рон, Эдерсон, Копмейнерс, Миранчук, Де Кетеларе, Лукман.

Напомним, за «Аталанту» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, который появится в старте.

На данный момент после 13 сыгранных матчей Серии А «Торино» располагается на 12-м месте с 16 очками. «Аталанта» находится на девятой строчке с 20 очками.