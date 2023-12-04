Смолов: четыре очка до «Краснодара» это неплохо. Идём от игры к игре

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов после матча 17-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (1:0) заявил, что четыре очка до «Краснодара» это неплохо.

«Четыре очка до «Краснодара»? Да, неплохо. Конечно, не кажется, что чемпионство где-то рядом, потому что ещё играть до июня. Мы идём от игры к игре. Рады, что удаётся продлить беспроигрышную серию, тем более побеждать. Сейчас будем хорошо работать на сборах, но нужно ещё сыграть крайний матч в этом году и будем готовиться к весенней части», — передаёт слова Сломова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

После результата этого матча «Динамо» набрало 31 очко в 17 матчах и поднялось на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, обойдя самарские «Крылья Советов». «Рубин» (25 очков) остался на восьмом месте.