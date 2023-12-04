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Валерий Карпин высказался о переходе на систему «весна-осень»

Валерий Карпин высказался о переходе на систему «весна-осень»
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Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался о переходе на систему «весна-осень».

«Что думаю про систему «весна-осень» Просто поменять местами круги? Весной провести первый, а осенью второй, включая матчи летом? Нужно говорить о датах проведения турнира, какая будет пауза между чемпионатами и так далее. Вопросов и деталей много. А если уж говорить о вчерашнем матче, то такой снегопад мог случиться и 20 ноября. Или это невозможно? Представьте себе, что в эту дату проводился бы решающий 30 тур. Что тогда делать?

Поэтому перед тем, как что-то решать, нужно всё тщательно взвесить и проанализировать. И ещё раз повторяю — 2 и 4 декабря в Москве можно было играть. Я так думаю», — приводит слова Карпина Sport24.

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