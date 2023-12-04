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«Бавария» очищала крышу стадиона от снега с помощью вертолёта

«Бавария» очищала крышу стадиона от снега с помощью вертолёта
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Немецкая «Бавария» очищала крышу стадиона «Альянц-Арена» от снега с помощью вертолёта, сообщает пресс-служба клуба.

Из-за сильного снегопада стадион оказался под огромным слоем снега и для его очистки в небо подняли вертолёт. Сугробы от потока ветра, создаваемого лопастями, осыпались с каркаса стадиона.

Напомним, матч 13-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» — «Унион» был отменён из-за снегопада. А также ранее в СМИ появилась информация, что из-за плохих погодных условий было приостановлено авиасообщение в местном аэропорту. Кроме того, сильный снегопад повлиял на функционирование железнодорожного транспорта в Мюнхене.

На данный момент после 12 туров чемпионата Германии «Бавария» набрала 32 очка и на текущий момент занимает второе место. В свою очередь, после аналогичного количества игр в Бундеслиге «Унион» заработал семь очков и расположился на 18-й строчке.

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