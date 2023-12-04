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The Times: на Евро-2024 будет мяч, который поможет фиксировать игру рукой и офсайд

The Times: на Евро-2024 будет мяч, который поможет фиксировать игру рукой и офсайд
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На чемпионате Европы 2024 года будет использоваться мяч, который поможет фиксировать игру рукой и офсайд, сообщает The Times.

Согласно отчётам, помогать принимать решения по игре рукой и офсайду на Евро-2024 будет технология отслеживания мяча, которая определяет, когда было совершено нарушение.

Мяч с микрочипом оснащён системой обнаружения за внешним слоем, которая распространяется по всему мячу. Технология предоставит лицам, принимающим решения, трёхмерное представление скелетов игроков. При этом можно будет точно определить, в какую часть тела попал мяч.

Скорее всего, технология будет часто использоваться в случаях, когда мяч попал в руку в штрафной и может привести к пенальти, однако она не будет приводить к обязательной отмене решений, принятых официальными лицами.

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