Суарес: переход в «Атлетико» помог мне отомстить «Барселоне»

Нападающий «Гремио» Луис Суарес вспомнил, как переход из «Барселоны» в мадридский «Атлетико» в 2020 году помог ему поквитаться с каталонским клубом.

«Внутреннее чувство подсказывало, что я должен перейти в «Атлетико». Впоследствии это решение позволило мне отомстить «Барселоне». Я смог показать всем в Ла Лиге, что Суарес всё ещё в деле», — приводит слова Суареса As.

Напомним, в первом же сезоне в футболке «Атлетико» Суарес забил 21 гол в Ла Лиге. С помощью бомбардирских подвигов уругвайца «матрасники» выиграли чемпионат Испании.

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Суарес играет за «Гремио» с начала 2023 года. В этом сезоне форвард является лучшим бомбардиром команды с 23 голами в 51 матче во всех турнирах. «Гремио» сейчас занимает пятое место в бразильской Серии A. Срок действия контракта 36-летнего игрока с нынешним клубом истекает в конце этого года.