Мансилья попрощался с Верой. Лукас близок к переходу в «Локомотив»

Аргентинский нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья, вероятно, попрощался со своим одноклубником и соотечественником, полузащитником Лукасом Верой, который в ближайшее время должен будет перейти в московский «Локомотив».

«Мы будем по тебе скучать, брат», — написал Мансилья в «сториз» в своих соцсетях и отметил Лукаса Веру.

Мансилья попрощался с Верой Фото: Соцсети Мансильи

Напомним, ранее сообщалось, что 26-летний полузащитник «Оренбурга» Вера близок к переходу в «Локомотив». Позднее в московском клубе подтвердили интерес к Лукасу Вере. По информации СМИ, сумма трансфера составит € 3 млн. Личный контракт с Верой уже согласован. Планировалось, что железнодорожники выплатят нужную сумму в два транша по 150 млн рублей: первый этой зимой, а второй — летом. Но, как отмечалось, в данный момент у «Локомотива» не хватает средств для того, чтобы заплатить нужную сумму летом.

Кроме того, недавно источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату», что контракт Лукаса Веры с «Оренбургом» заканчивается не в июне 2024 года, а в июне 2025-го. Из-за этого нюанса есть сложности в переговорах между «Оренбургом» и «Локомотивом», потому что оренбуржцы не соглашаются на схему платежей, которую предлагает московский клуб.