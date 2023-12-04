Глава судейского комитета РФС: оснований для красной Берише за эпизод с Абаскалем не было

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев считает, что арбитр Евгений Кукуляк принял верное решение, показав полузащитнику «Ахмата» Бернарду Берише жёлтую карточку за эпизод с прыжком в сторону главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Почему Бериша не удален? Потому что в соответствии с правилами игры резервный судья и Кукуляк приняли решение, что здесь имели место провокационные действия в технической зоне команды соперника — желтая карточка.

Можно сейчас рассуждать, что именно эта ситуация выбивается из ряда таких же и, возможно, это требует большего наказания, но мы говорим о тех правилах и трактовках, которые есть сейчас. А сейчас — это желтая карточка.

КДК уже дал пояснение, что эту историю рассматривать не будет, поскольку судья ее оценил на поле. Если будет жалоба в ЭСК, то ЭСК вынесет свое решение по этому поводу. Но юридических последствий уже не будет.

В данном случае оснований для красной карточки, согласно правилам игры, не было. Если бы он задел тренера или находился бы еще ближе, если бы Абаскалю пришлось сделать какой-то маневр для того, чтобы избежать, то это была бы совершенно другая история», — сказал Каманцев в эфире Youtube-трансляции «Коммент.Шоу».

Напомним, на 34-й минуте Бернард Бериша ускорился по центру и вырезал передачу внешней стороной стопы на Гамида Агаларова, который выскочил один на один и аккуратно перебросил Александра Селихова.

После этого Бериша угрожающе прыгнул в сторону Абаскаля, спровоцировав тренера. Абаскаль толкнул игрока грозненской команды, и за это судья матча Евгений Кукуляк удалил испанского специалиста.