Гаджиев: «Зенит» нервирует и возмущает потеря первого места в таблице

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев «Евро-Футбол.Ру» высказался о матче 17-го тура РПЛ, в котором «Локомотив» в родных стенах обыграл «Зенит» (3:1).

«Игра была интересная. Два штрафных и в концовке быстрый розыгрыш, который привёл к третьему голу. У питерцев не всё сложилось – бывают такие матчи. Первый гол вообще получился курьёзным.

Что сказалось на поражении «Зенита»? Много разных факторов: случайности, готовность «Локомотива». Хозяева настроились и выдали хороший матч.

Нельзя сказать, что у команды Семака игровой кризис. Понятно, что той надёжности и стабильности, которая была в прошлом году, сейчас у «Зенита» нет. Питерцы пропускали гораздо меньше мячей, играли более организованно. И ещё был Малком. Это была командная звезда, а не звезда-одиночка. Мне нравилось, как он влиял на коллектив.

«Зенит» нервирует и возмущает потеря первого места в таблице. Но это и хорошо. Потому что там собрались волевые мужики, иначе они не находились бы на вершине. Думаю, это пойдёт им на пользу», — приводит слова Гаджиева «Евро-Футбол.Ру».

На данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка.