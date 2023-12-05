Глава судейского комитета РФС: для меня слова Карпина являются некорректными

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев заявил, что для него слова главного тренера «Ростова» Валерия Карпина после матча 17-го тура МИР РПЛ с ЦСКА (0:2) являются некорректными.

«Он говорит, что никого не обидел, думаю, что для меня это не вполне корректные слова. Если бы они были произнесены в мой адрес, я бы воспринял как нечто обидное. Думаю, КДК разберётся, знал ли Карпин, в отношении кого он их произносит. КДК опросит того же арбитра Рафаэля Шафеева о том разговоре, который состоялся у него с Карпиным после матча, какие были вопросы и знал ли Валерий Георгиевич, кто принимал это решение», — приводит слова Каманцева «Матч ТВ».

Ранее Карпин публично задался вопросом о том, «какой дебил принял решение играть в снегопад».