Гурцкая: у Абаскаля странные отношения с русским блоком. Сейчас «Спартак» легко забить

Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал эпизод, в котором главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль толкнул игрока «Ахмата» Бернарда Беришу, который угрожающе прыгнул в сторону Гильермо, а также объяснил, почему футболисты московского клуба не вступились за Абаскаля.

«Разделяю ли эмоцию Абаскаля? Да, потому что она сиюсекундная. Если бы игрок «Спартака» прыгнул в Ромащенко, я уверяю, весь «Ахмат» побежал бы избивать команду соперника.

Команда должна реагировать на такие действия? Да. Это все-таки спорт, эмоции. И когда такое… Это реально перебор.

Во-первых, Бериша прыгнул в зону «Спартака». Он прыгал в главного тренера, но ни один игрок «Спартака» на это не отреагировал.

Если бы Джикия был на поле, он реагировал бы жестче всех, это сто процентов. Если бы у «Спартака» был любой другой тренер, не Абаскаль, сто процентов вскочил бы Соболев.

По всей видимости, у Абаскаля странные отношения с русским блоком. Сейчас «Спартак» легко забить. Это сделал «Факел», сейчас это сделал «Ахмат». Они просто настроились на игру и эмоционально забили «Спартак», — сказал Гурцкая в эфире YouTube-шоу «Это футбол, брат!».