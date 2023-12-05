«Торино» обыграло «Аталанту» со счётом 3:0. Миранчук был заменён в конце игры

Сегодня, 4 декабря, в матче 14-го тура итальянской Серии А сезона-2023/2024 встречались туринский «Торино» и «Аталанта» из Бергамо. Игра проходила на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине, Италия. Главным арбитром матча был Марко Пиччинини. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:45 по московскому времени. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу туринцев.
На 22-й минуте бывший игрок «Аталанты» Дуван Сапата с передачи Николо Влашича вывел туринцев вперёд.
На 56-й минуте Арнальдо Антонио Санабрия реализовал 11-метровый и упрочил преимущество хозяев.
На 90+5-й минуте с передачи Влашича Сапата оформил дубль.
Напомним, за «Аталанту» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, который появился в старте и был заменён на 90+1-й минуте. При этом россиянин голевыми действиями не отметился.
На данный момент после 14 сыгранных матчей Серии А «Торино» располагается на 10-й позиции с 19 очками. «Аталанта» находится на восьмом месте с 20 очками.
- 5 декабря 2023
-
01:59
-
01:50
-
01:41
-
01:18
-
01:02
-
00:56
-
00:54
-
00:48
-
00:43
-
00:43
-
00:34
-
00:31
-
00:29
-
00:28
-
00:18
-
00:12
-
00:02
- 4 декабря 2023
-
23:59
-
23:53
-
23:39
-
23:34
-
23:32
-
23:24
-
23:23
-
23:16
-
23:07
-
23:07
-
23:01
-
22:55
-
22:54
-
22:43
-
22:43
-
22:35
-
22:31
-
22:30