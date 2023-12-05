«Торино» обыграло «Аталанту» со счётом 3:0. Миранчук был заменён в конце игры

Сегодня, 4 декабря, в матче 14-го тура итальянской Серии А сезона-2023/2024 встречались туринский «Торино» и «Аталанта» из Бергамо. Игра проходила на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине, Италия. Главным арбитром матча был Марко Пиччинини. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:45 по московскому времени. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу туринцев.

На 22-й минуте бывший игрок «Аталанты» Дуван Сапата с передачи Николо Влашича вывел туринцев вперёд.

На 56-й минуте Арнальдо Антонио Санабрия реализовал 11-метровый и упрочил преимущество хозяев.

На 90+5-й минуте с передачи Влашича Сапата оформил дубль.

Напомним, за «Аталанту» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, который появился в старте и был заменён на 90+1-й минуте. При этом россиянин голевыми действиями не отметился.

На данный момент после 14 сыгранных матчей Серии А «Торино» располагается на 10-й позиции с 19 очками. «Аталанта» находится на восьмом месте с 20 очками.