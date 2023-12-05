«Сельта» не смогла обыграть «Кадис» в домашнем матче Ла Лиги

Завершился матч 15-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Сельта» и «Кадис». Команды играли на стадионе «Балаидос» в Виго. В качестве главного арбитра встречи выступал Хесус Хиль Мансано. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Команды разошлись миром — 1:1.

«Кадис» вышел вперёд ещё в первом тайме — на 16-й минуте точным ударом отметился нападающий команды Кристофер Рамос. Однако на 57-й минуте хозяевам удалось отыграться благодаря голу Йёргена Странна Ларсена. Матч так и завершился — 1:1.

После данного матча «Сельта» набрала девять очков и идёт на 18-м месте в Ла Лиге. В свою очередь, «Кадис» имеет в своём активе 12 очков, располагаясь на 16-й строчке. Лидирует мадридский «Реал» (38 очков за 15 игр).

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