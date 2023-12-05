Беллингем: я счастлив присоединиться к списку обладателей награды Golden Boy

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем отозвался о выигрыше награды Golden Boy 2023.

«Я счастлив присоединиться к списку обладателей награды Golden Boy. Из этого списка меня больше всего мотивирует Уэйн Руни».

«Реал Мадрид» — величайший клуб в мире. За последние 10 лет эта команда добилась просто фантастических результатов, сделав свою историю ещё более величественной.

Я видел это и восхищался со стороны, меня завораживало всё, что было связано с этим клубом. Теперь я здесь и очень рад возможности играть за «Мадрид», эта возможность представляется не каждому», — заявил Беллингем на церемонии вручения.

В нынешнем сезоне Беллингем принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и четырьмя результативными передачами.