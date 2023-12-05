Источник: «Барселона» может продать Левандовского летом 2024 года

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски может покинуть испанский клуб.

Как сообщает El Chiringuito TV в соцсетях, «сине-гранатовые» могут рассмотреть возможность продажи 35-летнего футболиста ближайшим летом. Во время предыдущего трансферного окна интерес к Левандовскому проявляли клубы из Саудовской Аравии.

После 15 туров «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 34 очка. От лидирующего мадридского «Реала» команда отстаёт на четыре очка.

В нынешнем сезоне Роберт Левандовски принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив восемь голов и четыре результативные передачи.

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