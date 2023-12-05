Флориан Вирц может перейти из «Байера» в «Баварию»

Полузащитник леверкузенского «Байера» Флориан Вирц может перейти в «Баварию».

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсетях, игрок заинтересован в продолжении карьеры в мюнхенском клубе. Сама «Бавария» хочет попытаться подписать футболиста, если будет такая возможность. Это также зависит от будущего Томаса Мюллера и Джамала Мусиалы.

В текущем сезоне Вирц провёл за «Байер» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и десятью результативными передачами. Контракт игрока с леверкузенским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 85 млн.

На данный момент после 13 сыгранных матчей Бундеслиги «Байер» является лидером чемпионата с 35 очками.