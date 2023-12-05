Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бывший исполнительный директора «Ювентуса» вспомнил о подписании Роналду в клуб

Бывший исполнительный директора «Ювентуса» вспомнил о подписании Роналду в клуб
Комментарии

Бывший исполнительный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта, ныне работающий в «Интере», высказался о подписании португальского нападающего Криштиану Роналду.

«Роналду был и остаётся отличным игроком, но прежде всего это великий чемпион. Он умеет доносить до товарищей по команде свои убеждения. Он был лидером «Ювентуса» и подталкивал других. Сделка по нему была непростой, но меня это не злило», – cказал Маротта в интервью на YouTube-канале Cronache di Spogliatoio.

Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года. На данный момент португальский футболист после 20 матчей во всех турнирах отметился 18 голами и девятью результативными передачами.

Материалы по теме
Роналду красиво ответил хейтерам, скандировавшим фамилию Месси. Видео
Истории
Роналду красиво ответил хейтерам, скандировавшим фамилию Месси. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android