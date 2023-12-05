Бывший исполнительный директора «Ювентуса» вспомнил о подписании Роналду в клуб

Бывший исполнительный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта, ныне работающий в «Интере», высказался о подписании португальского нападающего Криштиану Роналду.

«Роналду был и остаётся отличным игроком, но прежде всего это великий чемпион. Он умеет доносить до товарищей по команде свои убеждения. Он был лидером «Ювентуса» и подталкивал других. Сделка по нему была непростой, но меня это не злило», – cказал Маротта в интервью на YouTube-канале Cronache di Spogliatoio.

Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года. На данный момент португальский футболист после 20 матчей во всех турнирах отметился 18 голами и девятью результативными передачами.