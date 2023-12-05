Микель Артета — о «Лутон Таун»: таблица не отражает того, что они делали во многих матчах

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о предстоящей мачте 15-го тура чемпионата Англии с «Лутон Таун».

«Я думаю, что это действительно хорошая команда, и, вероятно, таблица не отражает того, что они делали во многих матчах. То, как они проигрывали матчи или даже играли вничью в течение пяти минут на финальных стадиях игр. Так что это будет сложная игра.

Травма Томиясу? Мы оценили его после игры, сняли в качестве меры предосторожности, поэтому подождём. Полезно его использовать или нет, решим завтра. Он сильный парень, и, надеюсь, с ним всё будет в порядке», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала»

Встреча между командами состоится сегодня, 5 декабря. Матч на стадионе «Сэмюэл Барротт» стартует в 23:15 мск.

После 14 туров «Арсенал» лидирует в АПЛ с 33 очками. «Лутон Таун» расположился на 17-й строчке (9 очков).