Фёдор Чалов: 20 голов в этом сезоне? Хочешь насмешить бога — расскажи ему о своих планах

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов высказался о желаемом количестве голов в сезоне-2023/2024.

«Достижима ли планка в 20 голов в этом сезоне? Не люблю загадывать. Есть выражение: «Хочешь насмешить бога — расскажи ему о своих планах». Когда выхожу на поле, всегда стараюсь делать всё возможное, приносить результат и забивать мячи», — передаёт слова Чалова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В нынешнем сезоне Чалов сыграл 25 матчей, забил 11 мячей и отдал три голевые передачи. В гонке бомбардиров РПЛ 25-летний нападающий занимает пятое место с восемью голами.

После 17 туров ЦСКА занимает пятое место в РПЛ с 28 очками. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (35 очков).

Следующий матч ЦСКА проведёт с «Краснодаром». Встреча состоится 10 декабря, начало в 19:45 мск.