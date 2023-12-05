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Нападающий ЦСКА Чалов: есть мечта вернуться в Европу

Нападающий ЦСКА Чалов: есть мечта вернуться в Европу
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Нападающий ПФК ЦСКА Фёдор Чалов признался, что у него есть мечта вернуться в Европу. Ранее россиянин уже успел поиграть за швейцарский «Базель».

«Европа? Мечта туда вернуться у меня есть», — передаёт слова Чалова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, ранее нападающий ПФК ЦСКА и сборной России Фёдор Чалов стал победителем премии «Джентльмен года — 2023». Футболист победил в голосовании болельщиков, а затем его кандидатуру поддержали 14 из 16 экспертов премии. В 2023 году нападающий вместе с ЦСКА стал обладателем Кубка России и выиграл серебряные медали РПЛ.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Чалов провёл 17 матчей в составе ЦСКА, в которых отметился восемью голами и тремя результативными передачами.

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