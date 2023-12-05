ESPN: Холанд не будет наказан FA за критику судьи в матче с «Тоттенхэмом»

Нападающему «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду удастся избежать наказания со стороны Футбольной ассоциации Англии (FA) за критику арбитра Саймона Хупера, принявшего спорное решение в минувшем матче АПЛ с «Тоттенхэмом» (3:3). Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, ни Холанд, ни любой другой игрок или представитель тренерского штаба «горожан» не будут наказаны за предъявление претензий рефери.

Подчёркивается, что сообщение «WTF», опубликованное норвежцем в социальных сетях после игры, также не повлечёт за собой никаких дисциплинарных последствий для игрока, поскольку оно не нарушает правил, касающихся комментариев в СМИ и активности в социальных сетях.

Напомним, сначала Хупер хотел свистнуть фол, но показал жестом, что нужно продолжить игру, но, как только игрок «Манчестер Сити» Джек Грилиш вышел один на один на 90+4-й минуте, судья решил прервать атаку, чтобы показать защитнику «Тоттенхэма» Эмерсону Роялу жёлтую карточку. После финального свистка Хупера окружили, и Холанд получил предупреждение за споры с арбитром.