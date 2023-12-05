Салах отдал 16 голевых передач в АПЛ с начала прошлого сезона — больше всех в лиге

Египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах сделал 16 результативных передач с открытой игры (не после стандартных положений) в рамках английской Премьер-лиги с начала сезона-2022/2023.

Никто не ассистировал чаще партнёрам за этот период, чем 31-летний футболист мерсисайдцев. На втором месте расположился полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне (14 ассистов), третий — форвард «горожан» Эрлинг Холанд (12). В пятёрку также попали Букайо Сака из «Арсенала» и Олли Уоткинс из «Астон Виллы» (у обоих по 11 голевых передач).

Мохамед Салах стал игроком «Ливерпуля» летом 2017 года. В нынешнем сезоне нападающий провёл 14 матчей в рамках английской Премьер-лиги, забил 10 голов и записал на свой счёт шесть результативных передач.