Чалов: Аббос уже дважды угощал пловом — было потрясающе. Наверное, надо переходить на него

Нападающий ПФК ЦСКА Фёдор Чалов рассказал о взаимоотношениях с одноклубником Аббосбеком Файзуллаевым.

«Аббос — отличный парень, очень коммуникабельный. С ним легко находить общий язык. Он нас кормит — уже два раза угощал пловом. Было потрясающе. Наверное, надо переходить на него. У него хорошая статистика — большой молодец! Пусть продолжает в том же духе», — передаёт слова Чалова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, ранее нападающий ПФК ЦСКА и сборной России Фёдор Чалов стал победителем премии «Джентльмен года — 2023». Футболист победил в голосовании болельщиков, а затем его кандидатуру поддержали 14 из 16 экспертов премии. В 2023 году нападающий вместе с ЦСКА стал обладателем Кубка России и выиграл серебряные медали РПЛ.