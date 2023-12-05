Гендиректор «Пари НН»: 3000 человек на 45-тысячной арене — это дико

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов поделился первыми наблюдениями о российском футболе. До лета 2023 года функционер возглавлял Минздрав Нижегородской области.

«Не нахожу ли футбольное сообщество в России чересчур серьёзным? Я бы сказал, что оно каноническое. Есть некие каноны, которых нужно обязательно придерживаться. Согласен с вами — есть такое. Мне говорят: генеральный директор не должен быть таким публичным. Он должен быть в тени, его не должно быть видно и слышно. Когда я спрашиваю, кто это сказал, мне отвечают: так, типа, принято. Я говорю: окей, принято, но у нас всё немножко по-другому.

Может быть, кто-то так привык видеть, но мы видим сейчас результат этой привычности — три тысячи человек на арене вместимостью 45 тысяч. Для меня это дико. Реально дико. Поэтому надо быть ярким, заметным. Надо говорить как можно проще, чтобы тебя понимали. Это тоже очень большая проблема сегодня, в том числе и в футболе. Когда ты говоришь, ты избавляешься от информации. А так нельзя. Нужно, чтобы тебя понимали», — сказал Мелик-Гусейнов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.