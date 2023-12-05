Мелик-Гусейнов рассказал, за какой российский клуб болел, прежде чем возглавил «Пари НН»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, философия и концепция какого российского клуба ему близка.

«Я заикнулся о команде, за которую болел. Мне близка философия ЦСКА, как это ни странно покажется вам. Я болельщик этой команды в прошлом, у меня ребёнок занимался в школе ЦСКА футболом. Мне импонирует уважение к определённым ценностям в этом клубе. У нас в семье вообще никто не болел, а я вот как-то начал, когда уже попал в Москву, стал интересоваться историей ЦСКА.

Но я с уважением отношусь и ко всем остальным командам, их пути. Да, в Европе или Бразилии есть звёзды, они красивые, яркие, техничные, но и наши могут быть такими, если их больше полюбить и больше в них вложить. Условия надо создать, и они станут в разы лучше», — сказал Мелик-Гусейнов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.