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Гендиректор «Пари НН» раскрыл происхождение прозвища Ковид Валерьевич

Гендиректор «Пари НН» раскрыл происхождение прозвища Ковид Валерьевич
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, кто придумал прозвище Ковид Валерьевич.

«Обычные люди. Тогда ещё был разрешён «Инстаграм»* (организация Meta признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории РФ. — Прим. «Чемпионата»). Приходя вечером, а чаще глубокой ночью домой, я ещё пытался ответить людям. Вопросы были разные, у каждого своя трагедия.

У кого-то родственник умирал, кто-то испытывал страх перед болезнью. И каждому нужно было находить слова. Поэтому люди стали между собой называть меня Ковидом Валерьевичем. Я ни в коем случае не обижаюсь. Родилось такое в народе — ну и замечательно», — сказал Мелик-Гусейнов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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