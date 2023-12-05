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Кулушевски повторил достижение Дэнни Мёрфи по числу голов действующим чемпионам АПЛ

Кулушевски повторил достижение Дэнни Мёрфи по числу голов действующим чемпионам АПЛ
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Полузащитник «Тоттенхэма» Деян Кулушевски стал вторым игроком в истории английской Премьер-лиги, который три раза подряд забивал действующим чемпионам в матчах на выезде.

Ранее это достижение покорилось экс-хавбеку «Фулхэма» и «Ливерпуля» Дэнни Мёрфи. Напомним, гол 23-летнего шведского полузащитника спас «Тоттенхэм» в матче 14-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (3:3). Хавбек забил третий и последний гол лондонской команды в этой игре и помог «шпорам» избежать поражения.

В нынешнем сезоне Деян Кулушевски провёл 14 матчей в рамках английской Премьер-лиги, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. «Тоттенхэм» после 14 туров занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 27 очков.

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