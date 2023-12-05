Гендиректор «Пари НН» объяснил, как попал из медицины в профессиональный футбол

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, как попал из медицины в профессиональный футбол.

«Я начну от печки, почему вообще так произошло. Во время пандемии я выложился полностью — даже больше, чем на 100 процентов. Всю энергию без остатка отдал борьбе с инфекцией. Уже на излёте всей этой истории я начал ловить себя на мысли, что не сплю по ночам, а в какой-то полусидячей позе с телефоном в руках продолжаю заниматься где-то менеджментом, где-то диспетчеризацией, на какие-то вопросы отвечаю. В какой-то момент я понял, что и мне нужна перезагрузка. Потому что во время борьбы с ковидом мы не сидели в кабинетах, а находились в «красных зонах». Днём проводили какие-то совещания, а вечером начиналась вторая жизнь. И она часто проходила до утра, потому что где-то что-то ломалось, происходили какие-то чрезвычайные события, когда ты должен либо лично выезжать, либо возглавлять штаб. Всё это продолжалось три с половиной года. Поэтому я обозначил Глебу Сергеевичу (Никитину. — Прим. «Чемпионата») пожелание: по возможности оставить позиции замгубернатора и министра здравоохранения области. Планировал снова заняться консалтингом, аналитикой, организацией каких-то бизнес-процессов. На что получил ответ: «Никуда я тебя не отпущу. Ты нужен мне здесь». Проходит ещё время, и в одну из ночей он предложил мне работу в футбольном клубе.

Сначала внутри меня вспыхнул протест: где я — и где футбол? Хотя болельщиком-любителем я был. У меня была любимая команда в Москве, на матчи которой ходил. В какой-то момент, посоветовавшись с женой, я подумал: почему бы и нет? Может, это и есть та перезагрузка, о которой я думал всё время. Стали ли для меня неожиданностью его слова? Да, стали. В чиновничьей работе, в этой иерархии всё очень сухо, бюрократично. Но Глеб Сергеевич по жизни не такой. Он очень душевный и человечный. Поэтому, с одной стороны, я удивился этому тексту, а с другой — понял, что иначе он и не смог бы сделать. Потому что просто забыть, вымарать всю эту историю, которая была во время ковида, — невозможно. Это тысяч людей касалось ежедневно. Их трагедии, судьбы, сложности с ветхой инфраструктурой, которую приходилось на ходу латать, — он всё это видел и знал. Я очень благодарен ему за то, что перезагрузка отношений у нас произошла именно в таком формате, а не как это обычно бывает: рапорт подал — рапорт подписал, и все разошлись в разные пространства», — сказал Мелик-Гусейнов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.