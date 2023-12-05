Давид Мелик-Гусейнов: «Пари НН» должен звучать в Нижнем из каждого утюга

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал о своей открытости.

«Думаю, что в большей степени это продуманная линия. Я не особо люблю публичность, но как человек публичный веду свой телеграм-канал. Я не могу объяснить, почему, но всё, что я пишу, вызывает определённый интерес. Я очень рад и искренне благодарю и тех, кто меня читает, и тех, кто цитирует. Хотя я просто делюсь своими наблюдениями. Может быть, это не суперпрофессиональные суждения, но то, что вижу, — излагаю. Я не сравниваю себя с кем-то из функционеров в футболе. Хотя многих коллег уже знаю, а про кого-то пока только слышал, но лично не знаком. Я не беру ни с кого в этом плане пример. Почему я считаю свою публичность продуманной историей? Вот мы сидим с вами на стадионе. И мне важно, чтобы про арену, про футбол в Нижнем Новгороде говорили все. Чтобы город готовился к матчу, чтобы люди воспринимали игру как праздник и хотели к нему присоединиться. Мы должны звучать из каждого утюга. Нас должны обсуждать на работах, в курилках, в барах — где угодно. Почему я считаю, что это правильно? Всё-таки опыт какой-то есть.

Я много путешествовал, был практически во всех странах мира. Где-то по работе, где-то — туристом. И если в условной Испании или Италии, когда я приезжал, был какой-то футбол, даже районного масштаба, я видел, как люди к этому готовятся. Это же не просто купить билет, прийти на стадион и посидеть здесь. Это определённая философия. Где ещё человек получит хорошие, положительные эмоции? В театре? Ну, наверное, да. И то не всегда там хорошая пьеса идёт. В жизни у нас очень мало позитивного. На работе мы сталкиваемся каждый день с трудностями. В семье, особенно если отношения длительные, их надо периодически перезагружать, чтобы не «заржаветь». А футбол я рассматриваю именно как возможность системной перезагрузки: выплеснуть эмоции, высказаться и прийти на работу или в семью ментально здоровым человеком. Поэтому мне приходится быть публичным, чтобы как можно больше людей вовлечь в эту хорошую, красивую, яркую историю», — сказал Мелик-Гусейнов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.