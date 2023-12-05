Гендиректор «Пари НН»: мы против токсичных схематозов!

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о том, много ли агентов пытается втереться в доверие.

«Да, есть такое. Звонки, приходы, неожиданные встречи в неожиданных местах. Например, в магазинах. Как-то на бензоколонке познакомился с одним человеком. Потом понял, что это была продуманная история. Самому интересно, как они всё узнают и как это происходит. Я не против агентской деятельности ни в коем случае. Ну живёт этим футбол — окей. Но я против противозаконных, подковёрных историй.

Да, это рынок, тут существует принцип «купи-продай», тем не менее, если это противоречит закону, я категорически против. Пользуясь возможностью, через ваше издание хочу подчеркнуть, что «Пари НН» против каких-то схематозов, которые могут быть токсичны для клуба и всего российского футбола. Мы в эту игру не играем», — сказал Мелик-Гусейнов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.