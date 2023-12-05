Олег Иванов: не устраивает моё игровое время в «Рубине», буду доказывать на сборах

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов ответил на вопрос о том, устраивает ли его количество игрового времени, которое он получает в казанском клубе.

«Если говорить о моём времени, то как это может устраивать, когда его нет? Нет, не устраивает. Я чувствую в себе силы, поэтому с нетерпением жду сборы, чтобы доказывать свою состоятельность. Как минимум до конца сезона у меня есть время, а дальше всё будет зависеть от предложения и спроса», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, в нынешнем сезоне Иванов принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых в общей сложности провёл на поле 272 минуты. В этих встречах 37-летний полузащитник не отметился результативными действиями.