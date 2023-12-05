Защитник «Динамо» Бальбуэна: играть в такую погоду очень трудно, но в России это нормально

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна высказался об игре в зимних погодных условиях.

«В такую холодную погоду очень трудно играть. Поля не в очень хорошем состоянии. Но что мы можем поделать? Мы стараемся привыкнуть к этому, насколько это возможно. Для России это нормально. Я рад, что удалось победить «Рубин» в такую погоду», — сказал Бальбуэна в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, ранее в связи с сильным снегопадом во время некоторых матчей 17-го тура Российской Премьер-Лиги возникла дискуссия о возможном переносе 18-го тура с декабря на весеннюю часть сезона-2023/2024. Однако президент РПЛ Александр Алаев развеял эти дискуссии заявлением, что следующий тур всё-таки будет проведён перед зимним перерывом.