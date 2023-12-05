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Гендиректор «Пари НН» назвал самое большое разочарование в первой части РПЛ

Гендиректор «Пари НН» назвал самое большое разочарование в первой части РПЛ
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов назвал самое большое разочарование в первой части Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

«Разочарование — красные карточки. Мне почему-то кажется, что где-то мы их незаслуженно получали, где-то мы проявили себя не совсем корректно. Но по итогам 15 туров мы набрали больше всех удалений. Мне это не нравится, и я это Юрану в лицо сказал и команде говорю. Футбол — это всё-таки игра, и от неё нужно получать удовольствие», — сказал Мелик-Гусейнов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

«Пари НН» после 17 туров занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 24 очка. В следующем матче внутреннего первенства нижегородцы сыграют с «Зенитом».

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