Гендиректор «Пари НН» назвал самое большое разочарование в первой части РПЛ

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов назвал самое большое разочарование в первой части Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

«Разочарование — красные карточки. Мне почему-то кажется, что где-то мы их незаслуженно получали, где-то мы проявили себя не совсем корректно. Но по итогам 15 туров мы набрали больше всех удалений. Мне это не нравится, и я это Юрану в лицо сказал и команде говорю. Футбол — это всё-таки игра, и от неё нужно получать удовольствие», — сказал Мелик-Гусейнов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

«Пари НН» после 17 туров занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 24 очка. В следующем матче внутреннего первенства нижегородцы сыграют с «Зенитом».