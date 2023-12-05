Гендиректор «Пари НН»: кто-то говорит — папочкин сынок. Хотя никто не знает моего папу

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что столкнулся со скепсисом, недоверием со стороны людей футбола.

«Да и сейчас его очень много. Кто-то бросает камни, говорит, что не дóлжно так себя вести. И в комментариях, и коллеги по цеху. У каждого есть своё мнение. Я стараюсь своё мнение о коллегах держать при себе. Ни про кого плохо ни в паблике, ни за спиной никогда не говорил. Даже если мне что-то не нравится, я лучше промолчу или скажу: не мне судить. А про себя читаю разные оценки.

Кто-то думает, что я выскочка. Кто-то говорит: папочкин сынок. Хотя никто не знает моего папу. Если бы знали, поняли бы, что это далеко не так. Мой папа — обычный преподаватель пятигорской фармацевтической академии. Отец с мамой живут в Пятигорске. Я не буду рассказывать, в каких сложных бытовых условиях мы жили, но там нет и миллионов, не говоря уже о миллиардах. Никакого фармацевтического бизнеса, который приписывают мне, моей жене, родителям, — этого тоже нет. Но кому-то хочется в это верить. Люди строят какие-то иллюзорные замки и считают, что я в них живу. Ради бога. Значит, это кому-то нужно. Но я не об этом. Здесь и сейчас передо мной стоит задача. А я каждой задаче, которая мне ставилась в жизни — будь то крупный мультинациональный бизнес, когда я возглавлял большую французскую компанию в России, НИИОЗММ или Минздрав, — привык полностью отдавать себя. Если ты на полножки что-то делаешь, не веря в то, что ты делаешь, ничего не получится. Если бы я не верил в то, чем занимаюсь в «Пари НН», я бы и дня здесь не остался», — сказал Мелик-Гусейнов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.