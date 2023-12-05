Гендиректор «Пари НН»: я не говорю Юрану: выпустите Александрова или Гоцука

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о сотрудничестве с главным тренером нижегородской команды Сергеем Юраном.

«Мне хорошо с ним, потому что он честный человек. Юран за словом в карман не лезет. Если ему что-то не нравится, он выкатит это сразу, моментально, в лоб. И ты потом думаешь, как с этим жить. С другой стороны — а чего юлить-то? Если он сразу не скажет, а будет ходить, переживать и это будет влиять на результат, то виноват в этом буду я, потому что не дал ему поделиться этой информацией и вовремя не среагировал на неё. Сергей Николаевич очень взрывной, но это хорошее качество. Он говорит правду, и я его за это очень уважаю.

Иногда спорим. Я не навязываю свою точку зрения, но выражаю мнение, которое может стать для него дополнительной точкой опоры. Я не говорю: выпустите Александрова или Гоцука. Я говорю в целом, как вижу игру. Или после матча могу поделиться впечатлениями, что получилось или нет», — сказал Мелик-Гусейнов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.